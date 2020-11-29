مقتل وإصابة 17 شخصًا في قصف حوثي استهدف قرية القازة بالحديدة

قتل سبعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون، اليوم الأحد، إثر قصف ميليشيا الحوثي قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحُديدة، غرب اليمن.



ونقلت قناة العربية الإخبارية عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي قوله "إن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف المدفعية قرية القازة بمديرية الدريهمي وتسببت بمقتل سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال، في

حصيلة أولية، مشيرًا إلى أن حالة عدد من الجرحى حرجة للغاية جراء إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم.



وتواصل ميليشيا الحوثي ارتكاب جرائمها بحق المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة نهاية عام 2018، والتي راح ضحيتها

آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وقد أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية.وأعلن أنه تمكن من اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما الميليشيا في جنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف في بيان إلى أنه تمت إزالة وتدمير ما مجموعه 166 لغماً بحرياً نشرتها الميليشيا عشوائياً، مؤكداً أن الأعمال العدائية للميليشيا تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.