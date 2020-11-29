إصابة أكثر من 60 شرطيا في التظاهرات ضد قانون الأمن في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ 5 دقائق

أصيب أكثر من ستين شرطيا ودركيا في فرنسا واعتقل 81 شخصا خلال تظاهرات رافضة لمشروع قانون أمني ولعنف الشرطة، وذلك وفق وزارة الداخلية الفرنسية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 62 إصابة في صفوف الشرطة كما أظهرت عدّة مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرّض عناصر في الشرطة للضرب على أيدي محتجين.

ولم يتم حتى الآن تقييم عدد المصابين من جانب المتظاهرين في باريس.

وأصيب المصوّر السوري المستقل أمير الحلبي الذي كان يغطي التظاهرة، في وجهه. وندد الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف ديلوار بعنف الشرطة “المرفوض” بحق المتعاون مع مجلة بولكا ووكالة فرانس برس.

وتظاهر 133 ألف شخص، بينهم 46 ألفاً في باريس وفق وزارة الداخلية، فيما أعلن المنظمون من جانبهم عن مشاركة 500 ألف شخص، بينهم 200 ألف في العاصمة.