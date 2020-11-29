وزير بريطاني يحذر من خطورة الموجة الثالثة لفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، من خطر ارتفاع إصابات فيروس كورونا بسبب الموجة الثالثة التي تتعرض لها بلاده،مشددا على ضرورة اتباع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة.

وأضاف راب في حديث لمحطة (بي.بي.سي) عند سؤاله عن احتمال عودة ظهور “موجة ثالثة” من الحالات في يناير وفبراير المقبلين: “ثمة خطر من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح”.

وقال إن حكومته تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني بعد يوم من أنباء عن قرب اعتماد الحكومة للقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركتا بيونتك وفايزر، مشيرة إلى أن عمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز، السبت، عن مصادر لم تسمها القول، إن أولى عمليات التطعيم باستخدام لقاح بيونتك وفايزر قد تجري اعتبارا من السابع من ديسمبر المقبل.

وعين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناظم الزهاوي، وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كوفيد-19. ويشغل الزهاوي، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال.

وقالت بريطانيا في 20 نوفمبر إنها طلبت رسميا من الهيئة البريطانية المنظمة لقطاع الدواء تقييم مدى مناسبة لقاح كوفيد-19 الذي تطوره شركتا بيونتك وفايزر لاستخدامه في البلاد وهي أول خطوة في إتاحته خارج الولايات المتحدة.

وطلبت بريطانيا الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح الذي أثبتت التجارب فاعليته بنسبة 90 في المئة في الوقاية من كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 1.4 مليون شخص في أنحاء العالم وأصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

كما طلبت الحكومة من الهيئة يوم الجمعة تقييم اللقاح الذي تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 لإمكانية طرحه في البلاد.

وطلبت الحكومة الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد وتسعى للبدء في استخدامه قبل عيد الميلاد.