تسجيل ما يقارب 1400 إصابة بكورونا في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة وأكثر من 30 وفاة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في صفوف الممرضين، وتقنيي الصحة، ما يقارب 1400 إصابة، بحسب ما كشفته حركة الممرضين وتقنيي الصحة في المغرب، اليوم الأحد.

وقال محمد الحراق، عضو الحركة المذكورة، خلال حديثه مع “اليوم24″، إن عدد الوفيات في صفوف الممرضين، وتقنيي الصحة، تجاوز 30 حالة وفاة، مشيرا إلى أن هذه الاعداد تعتبر إحصاء، ومجهودا قامت به الحركة لحصر العدد، الذي تتكتم الوزارة عنه”.

وأكدت حركة الممرضين وتقنيي الصحة في المغرب أن “جائحة كوفيد 19 مع ما رافقها من تضحيات، وإكراهات جمّة، لم تعر فقط عن مكامن الخلل في المنظومة الصحية في البلاد، والعشوائية، التي شهدها تسيير القطاع، منذ سنين عديدة، بل وكذلك كشفت عن الدور الفعال، الذي تؤديه الأطر الصحية، خصوصا التمريضية منها في النهوض بالقطاع، وتقديم خدمات صحية”.

وتطالب الحركة المذكورة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، بالإضافة إلى إنصاف كل ضحايا مرسوم 2.17.535 بأثر رجعي منذ صدوره، عام 2017، (الممرضون المساعدون، والممرضون المجازون ذوو تكوين سنتين، والممرضون المجازون ذوو تكوين ثلاث سنوات، وخريجو السلك الثاني، وسلك الماستر في البيداغوجية التمريضية)، وتوظيف جميع الخريجين المعطلين دون تعاقد، فضلا عن إحداث هيأة وطنية، وإخراج مصنف المهن والكفاءات، وتحسين شروط الترقي.