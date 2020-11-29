الخمليشي تكشف انقطاع علاقتها بشقيقها لمدة 20 سنة: زوجته السبب

كشفت الفنانة أسماء الخمليشي جانبا من حياتها العائلية للجمهور، إذ شاركت تفاصيل مشكل جعل علاقتها مع شقيقها تنقطع لمدة 20 سنة.

وأوضحت الخمليشي، في حديثها على شاشة “شدى تيفي”، في برنامج “فلوورز”، أن سبب خصامها مع شقيقها زوجته، التي انتقدت في جلسة عائلية طبيعة عملها، ومنذ ذلك الوقت، وعلاقتها مع أخيها منقطعة.

الخمليشي أشارت، أيضا، إلى أنها تعيش حالة خصام مع شقيقتها، التي حاولت التقرب منها أكثر من مرة، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال مصممة على مقاطعتها.

وأكدت الخمليشي أنها تلقت، وشقيقيها التربية نفسها، غير أن لكل منهم شخصيته، وأفكاره.

وعبرت الفنانة أسماء الخمليشي، بنبرة تحسر، عن استغرابها من الحقد الذي يدوم لمدة طويلة، موضحة أنها عكس ذلك متسامحة.