شكرا لقرائتكم خبر عن 231 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت دولة الكويت تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 142426، في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 878 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 76 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5135 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 4827 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1091496 فحصا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 524 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 136413 حالة.