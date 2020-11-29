أول تأكيد رسمي.. السودان يفرج عن زيارة الوفد الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، زيارة وفد إسرائيلي لبلاده، الأسبوع الماضي.

وكانت مصادر سودانية، كشفت لـ"الخليج 365"، في العاشر من الشهر الجاري، قيام وفد إسرائيلي بزيارة في الأسبوع التالي، للخرطوم، من أجل تعزيز اتفاق السلام بين البلدين.

ويأتي تصريح عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد الفكي، كأول تأكيد من الحكومة السودانية على زيارة الوفد الإسرائيلي.

وجاء في تصريحاته لصحيفة "حكايات" أن الوفد الإسرائيلي التقى شخصيات عسكرية، وناقش معها قضايا في جوانب محددة، لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي.

وأضاف: "أجرى الوفد زيارة لمنظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة السودانية والتقى فيها بعسكريين، لكن اللقاء لم يناقش أي جانب من جوانب العلاقة بين الخرطوم وتل أبيب".



ويمضي السودان وإسرائيل قدما في إنهاء عداء تاريخي بينهما، وتوقيع اتفاق سلام يفتح آفاق الاستقرار والتعاون بين البلدين.



ويحظى السلام مع إسرائيل بتأييد واسع بين المكونات السودانية التي ترى عدم جدوى من المقاطعة وضرورة أن تودع البلاد عزلتها، بينما تناهضه مجموعات قليلة انطلاقاً من مواقف أيديولوجية.

