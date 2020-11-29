كورونا يجبر عباس على السفر بمروحية أردنية للقاء الملك عبدالله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، الأراضي الفلسطينية بمروحية أردنية إلى العقبة، حيث يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ووصلت إلى المقاطعة، مقر الرئاسة، في مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية مروحيتان أردنيتان أقلتا الرئيس الفلسطيني وفريقه.
وعادة يغادر الرئيس الفلسطيني وفريقه بالسيارات عبر جسر الكرامة (معبر اللنبي) بين الضفة الغربية والأردن.
وقال مسؤول فلسطيني لـ"الخليج 365" إن المغادرة بطائرة مروحية هو إجراء استثنائي لتفادي فيروس كورونا.
وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها الرئيس الفلسطيني الأراضي الفلسطينية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد بالأراضي الفلسطينية في شهر مارس/آذار الماضي.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن عباس "سيطلع العاهل الأردني خلال اجتماعهما، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، كما سيتشاوران في جملة من القضايا ذات الأهمية".
ويغادر الرئيس الفلسطيني في وقت لاحق اليوم بالطائرة الرئاسية الفلسطينية إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
بدوره، أكد سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح، في بيان صحفي، أن عباس يزور القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشار اللوح إلى أن الزيارة "تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، بما يعمل على مواجهة التحديات والتطورات السياسية".
وتأتي هذه القمة في وقت أكد فيه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على "أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن"، معبرا عن جاهزية الفلسطينيين للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية تصلها من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
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