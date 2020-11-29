اتهام مجندة أمريكية سابقة بدعم "القاعدة" في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه سيدة أمريكية من نيوجيرسي، كانت تعمل بالجيش الأمريكي، تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة في سوريا.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن المدعي العام الفيدرالي، كريغ كاربينيتو، قوله إن ماريا بيل، البالغة من العمر 53 عاما، متهمة بإرسال أموال ومعلومات سرا لجبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي.



وجرى اعتقال بيل، الأربعاء، من منزلها بمنطقة هوباتكونغ.

وقالت وزارة العدل، في بيان صحفي نقلاً عن وثائق قضائية، إن "بيل استخدمت تطبيقات مشفرة للتواصل وتقديم المشورة لعناصر إرهابية متمركزة في سوريا أعضاء في جبهة النصرة".

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن بيل، المجندة السابقة في الحرس الوطني، متهمة بالاتصال المباشر مع أحد عناصر المنظمة الإرهابية ومنحته أموالا عبر شركة ويسترن يونيون في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.كما قدمت له المشورة بشأن الأسلحة والذخيرة".

وقال المدعي العام الأمريكي دين سوفولوس إن بيل "تشكل خطرا على المجتمع"، وذلك خلال أول ظهور لها أمام المحكمة الفيدرالية، الأربعاء، بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.



وتواجه بيل حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى ربع مليون دولار في حال إدانتها.