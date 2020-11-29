مفاجأة ترامب لبايدن يوم التنصيب.. موعد في 2024

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تدشين حملته الانتخابية للاستحقاق الرئاسي لعام 2024 يوم تنصيب خلفه جو بايدن.

ونقل موقع ديلي بيست عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات، قولهم إن الرئيس ترامب، الذي يرفض الاعتراف بخسارة الانتخابات، ناقش مع مستشاريه المقربين تفاصيل الحملة الانتخابية لاستعادة البيت الأبيض.



واستعرضت المناقشات عدة أفكار بينها الوقت الأمثل لإعلان اعتزامه الترشح للانتخابات والحفاظ على دعم الحزب الجمهوري خلال السنوات الأربع القادمة.

وقال مصدران إن ترامب طرح خلال الأسبوعين الماضيين فكرة إطلاق حدث مرتبط بعام 2024 خلال أسبوع تنصيب بايدن، وربما في يوم التنصيب، في حال فشلت مساعيه القانونية لتغيير نتائج انتخابات 2020 لصالحه.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس وعدد من كبار مساعديه بدأوا بالفعل في جس نبض كبار المانحين بشأن ترشح ترامب انتخابات 2024.

ولم يعلق البيت الأبيض على طلب التعليق من صحيفة ديلي بيست.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت أن ترامب أعلن خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، حضره مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ونائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو اعتزامه الترشح لانتخابات 2024 إذا لم يتمكن محاموه من إلغاء نتائج انتخابات 2020 .

وتحظى محاولات ترامب الترشح في عام 2024 ببعض الدعم من ناخبي الحزب الجمهوري.

وأظهرت إحدى استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة سفن ليترز إنسايت أن 66% من الناخبين الجمهوريين سيدعمون ترامب في انتخابات 2024، إذا ترشح.