 رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى العميل المصري حسام بهجت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه رواد السوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة إلى العميل المصري حسام بهجت



قال النشطاء " الا يوجد رادع لهذا العميل وعلي من شكلته لمن يثيرون الضجيج عندما يتم تطبيق القانون علي أحدهم فتجدهم يتراصون في طوابير الخيانة وكأنهم بينان مرصوص..ولكن هيهات هيهات..فجميع المصريون وعوا الدرس جيدًا ولن يسلموا عقولهم لتلك الفئة الضالة المضلة الذين لا عنل لهم سوي اثارة الفتن بين فئات المجتمع وهدم الثقة بين الشعب ودولته".

واضاف النشطاء "لا رادع لحسام بهجت وامثاله الا القانون وان كان قانون العقوبات ليس كافيًا فيجيب تطبيق إجراءات مشددة علي هولاء المخربين الذين يحملون بيوم يسلقون فيه اطلال هذا البلد عقب خرابة علي يدهم فهم لا يملون ترديد ادعاءاتهم للإساءة للبلد ومؤسسات الدولة وحشد المنظمات الاجنبيه المشبوهة للإفراج عن أذنابهم بغض النظر عما ارتكبوه وهو ما لن يقبله الشارع المصري ابدا".

واختتم النشطاء الرسالة بتحذيرهم، متابعين " نحذر ونكرر..لن يعود التاريخ الي الوراء ولن نسمح لهؤلاء المتآمرين بالعبث بمقدرات الدولة وتخريبها..فترقبوا يوم الحساب ايها العملاء والخونه"