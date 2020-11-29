شكرا لقرائتكم المتحدث باسم "السيادة" السوداني: زيارة وفد إسرائيل كانت عسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان كانت ذات طبيعة عسكرية.
وقال إن زيارة الوفد الإسرائيلي لم تناقش جوانب سياسية.
وكشف عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية ومناقشة قضايا محددة رفض الإفصاح عنها.
وأوضح أن الوفد الإسرائيلي ابتدر زيارته للسودان بجولة على منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقى فيها عسكرييين، دون أي التطرق لملف التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.
والزيارة، التي حدثت الاثنينن، هي الأولى لوفد إسرائيلي رسمي للسودان منذ إعلان الأخير تطبيع علاقاته مع إسرائيل.
كما أحدثت الزيارة انقساماً بين مكوّنات الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية. وفي الوقت الذي نفت فيه حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك علمها بزيارة الوفد الإسرائيلي ومهمته والجهة التي سيلتقيها، أشارت الأصابع إلى المكون العسكري بالوقوف مع الزيارة وترتيبها، دون علم المكون المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم "السيادة" السوداني: زيارة وفد إسرائيل كانت عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.