شكرا لقرائتكم خبر عن 137203 فحوص.. 1251 إصابة جديدة بـ«كورونا» و736 متعافياً ووفاة واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا»، ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 137203 فحوص جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل تقنيات الفحص.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 1251 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلن 167753.

كما أعلنت الوزارة وفاة شخص، من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 570.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفَّى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الوقائية، ضماناً للصحة والسلامة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 736 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 154185. (وام)

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