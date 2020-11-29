شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي يواصل الصعود..وجني أرباح جزئي بـ«دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أنهت الأسهم المحلية أول جلسات الأسبوع على إغلاقات متباينة مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.28% إلى مستوى 4985.87 نقطة بدعم من سهم «اتصالات»، بينما نزل مؤشر سوق دبي 0.82% بفعل عمليات جني الأرباح الجزئية على «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».



واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 629.74 مليون درهم منها 370.4 مليون درهم في أبوظبي و259.34 مليون درهم في دبي والكميات المتداولة من الأسهم 283.3 مليون سهم، توزعت بواقع 80.3 مليون سهم في أبوظبي و203 ملايين سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة، وجاء ذلك من خلال 5588 صفقة.



وحافظ سهم «الدار» على صدارته لتداولات سوق أبوظبي بقينة 97.5 مليون درهم مغلقاً على استقرار عند مستوى 3.09 درهم، بينما واصل «إعمار العقارية» الصدارة بسوق دبي بقيمة 53.3 مليون درهم متراجعاً 0.61% إلى 3.24 درهم، بعد تعرضه لعمليات جني أرباح جزئية.

وعلى صعيد تحركات الأسهم الأخرى، فقد ارتفع في سوق أبوظبي سهم «اتصالات» بنسبة 1.3% و«أبوظبي التجاري» 0.16% و«العالمية القابضة» 0.7%، بينما تراجع «أبوظبي الأول» 0.16%. وفي سوق دبي تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.89% و«دبي الإسلامي» 0.2%.