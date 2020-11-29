شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة بلا «كورونا» في ثاني أعلى بلد بنسب وفيات بالفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدينة صغيرة في جنوب شرقي البرازيل، توزع فيها الكمّامات بالمجان على الجميع وتجرى الفحوص بطريقة عشوائية، فمدينة سيدرو دو أبايتي لم تشهد إلى يومنا هذا إلا إصابة واحدة بفيروس «كورونا» المستجدّ في بلد سجل ثاني أعلى نسبة وفيات في العالم.

ومنذ بدء انتشار الوباء في البرازيل قبل تسعة أشهر، لم تسجّل هذه المدينة التي تضمّ 1200 نسمة في قلب ولاية ميناس جيرايس سوى حالة واحدة، في حين أودى وباء «كوفيد-19» بحياة أكثر من 170 ألف شخص وإصابة ما يزيد على 6 ملايين في عموم البلاد.

المسؤول في بلدية المدينة كارلوس رودريجيس بينتو، يعزي هذا الإنجاز إلى «عوامل عدّة»، حيث قال: «لا وسائل نقل عام هنا والمدينة هادئة. وما انفكّت إدارة الصحة تشدّد على ضرورة البقاء في المنزل ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي».

تقتصر المدينة الصغيرة على شارع رئيسي وشارعين موازيين تتفرّع منهما بعض الأزقّة.

ولم تعتمد البرازيل سياسة صحية موحّدة للولايات كافة، وشكّلت هذه المسألة محطّ نزاع بين حكّام الولايات والرئيس جايير بولسونارو المعارض لتدابير العزل العام والرافض للكمّامات.

وفي وقت يتمّ التغاضي عن القيود الصحية المعتمدة محلياً بشكل متزايد رغم ارتفاع حالات الإصابة، ما ينفكّ مكبّر الصوت الذي يجول به فلافيو يردّد رسالة صادرة عن إدارة الصحة في سيدرو دو أبايتي تشدّد على ضرورة «عدم التراخي».

وقد أسّست سيدرو دو أبايتي الواقعة على بعد 270 كيلومتراً من بيلو هوريزونته عاصمة الولاية سنة 1963 في سياق التنقيب عن الألماس في المنطقة، بحسب ما يروي رودريجيس بينتو.

وتتركّز فيها أنشطة تربية المواشي للاستهلاك المحلي. وتضمّ سيدرو دو أبايتي، وهي ثاني أصغر مدن ميناس جيرايس، كنيسة وبعض المحلّات، فضلاً عن مستوصف. فأقرب مستشفى هو على بعد 35 كيلومتراً في مدينة أبايتي.

وكان السكّان الذين تخطّوا في غالبيتهم سنّ الخمسين يقصدونه للعلاج قبل تفشّي الوباء، لكنّ إدارة الصحة المحلية قرّرت منذ بدء تفشّي الوباء استقدام أطباء متخصصين.

وتوزَّع الكمّامات على الجميع ضمن الخطّة المعتمدة للتصدّي للفيروس. وتقول كاسيا دوس سانتوس المسؤولة عن شؤون الصحة في البلدية «أنشأنا مصنعاً للكمّامات ووزّعناها على الجميع».

وفي غياب أيّ حالات مشبوهة، تقوم السلطات بفحوص عشوائية في المواقع التي قد يجتمع فيها عدد من الأشخاص مثل المحلّات ويأمل المسؤول البلدي كارلوس رودريجيس بينتو أن تحافظ هذه المدينة الصغيرة الجاثمة على ميزتها. ويشير إلى أن الحذر يبقى سيّد الموقف، «إذ قد يباغتنا الفيروس في أيّ لحظة».

