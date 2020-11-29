شكرا لقرائتكم خبر عن جرح 60 شرطياً بتظاهرات ضد قانون الأمن في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب جرح 62 شرطياً واعتقل 81 شخصاً في فرنسا، السبت، خلال تظاهرات رافضة لمشروع قانون أمني ولعنف الشرطة، وفق وزارة الداخلية الفرنسية. وأوضحت الوزارة، الأحد، أنه تم تسجيل 62 إصابة في صفوف الشرطة (39 في المناطق و23 في باريس). وأظهرت عدّة مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرّض عناصر في الشرطة للضرب على أيدي محتجين.

وفي باريس لم يتم بعد تقييم عدد المصابين من جانب المتظاهرين. وتظاهر وفقاً للداخلية الفرنسية 133 ألف شخص، بينهم 46 ألفاً في باريس، فيما أعلن المنظمون من جانبهم عن مشاركة 500 ألف شخص، بينهم 200 ألف في العاصمة.

ونظّمت هذه التعبئة رفضاً لمشروع قانون «الأمن الشامل» الذي يقول معارضوه إنّه يؤثر سلباً على حرية الإعلام. كما أنّها جاءت بعد كشف فضيحتين لأعمال عنف ارتكبها عناصر الشرطة في غضون أيام قليلة، ما أدى إلى تحوّل الموضوع إلى مسألة ذات أولوية وأجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على التدخّل.

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