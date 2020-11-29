شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا معرّضة لموجة ثالثة من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الأحد، إن بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة.

وأضاف راب في حديث لمحطة (بي.بي.سي) عند سؤاله عن احتمال عودة ظهور «موجة ثالثة» من الحالات في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ثمة خطر من ذلك إذا لم نحقق التوازن الصحيح». وقال إن حكومته تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

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