شكرا لقرائتكم خبر عن الجبل الأسود وصربيا تتبادلان طرد السفراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية في الجبل الأسود في بيان السبت، سفير صربيا «شخصاً غير مرغوب فيه» لتدخله في الشؤون الداخلية للبلاد. وبعد صدور البيان أعلنت صربيا سفير الجبل الأسود شخصاً غير مرغوب فيه وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في الجبل الأسود في البيان، أنه رغم تحذيرات شفهية ومكتوبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قال سفير صربيا إن جلسة البرلمان التي عُقدت عام 1918 وأُلغيت فيها سيادة الجبل الأسود كانت «تحرراً».

وكان البلد الصغير الواقع على البحر الأدرياتيكي ويقطنه 600 ألف نسمة مملكة حتى عام 1918 عندما ألغى سيادته لينضم إلى يوغسلافيا. وظلت جمهورية الجبل الأسود في اتحاد مع صربيا بعد انهيار يوغسلافيا في مطلع التسعينات من القرن الماضي وأعلن استقلاله في عام 2006.

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