شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكو حرام» تقتل 43 مزارعاً ذبحاً في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذبح مقاتلو جماعة «بوكو حرام» الإرهابية 43 مزارعاً على الأقل كانوا يعملون في حقول الأرز في مدينة مايدوجوري في شمال شرقي نيجيريا وأصابوا ستة آخرين بجروح، وفق ما أفاد فصيل مسلّح مناهض للإرهابيين لوكالة «فرانس برس». وأفاد الفصيل المسلّح بأن المهاجمين كبّلوا المزارعين وذبحوهم في قرية كوشوبي.

وأدان الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان: «مقتل هؤلاء المزارعين الكادحين على أيدي إرهابيين»، مضيفا «البلد كله مجروح من جراء هذه الاغتيالات غير المعقولة».

وقال القيادي في الفصيل المسلّح باباكورا كولو «لقد عثرنا على 43 جثة، كلهم ذبحوا، وعلى ستة جرحى إصاباتهم خطرة».

وتابع: «إنه من دون شك عمل نفّذته بوكو حرام التي تنشط في المنطقة وغالبا ما تهاجم المزارعين».

والضحايا هم عمال من ولاية سوكوتو الواقعة في شمال غربي نيجيريا، على بعد نحو ألف كيلومتر، وهم توجّهوا شرقا بحثا عن العمل، وفق القيادي في الفصيل إبراهيم ليمان الذي أكد حصيلة القتلى والجرحى.

وقال ليمان: «هناك 60 مزارعاً تم توظيفهم لحصاد الأرز. ذبح 43 منهم وجرح ستة». وأعلن فقدان أثر ثمانية آخرين يعتقد أن عناصر الجماعة خطفوهم.

وقال مالا بونو المقيم في المنطقة والذي شارك في عمليات البحث والإنقاذ إن الجثث نقلت إلى قرية زابارماري الواقعة على بعد كيلومترين تمهيدا لمراسم الدفن التي ستقام، الأحد.

والشهر الماضي ذبح مقاتلو «بوكو حرام» في هجومين منفصلين 22 مزارعاً كانوا يعملون في حقول زراعية في مايدوجوري.

وصعّد مقاتلو جماعة «بوكو حرام» و«تنظيم داعش في غرب إفريقيا» هجماتهم على الحطابين ومربّي الماشية وصيادي السمك، متّهمين إياهم بالتجسس ونقل المعلومات إلى الجيش والفصائل المسلحة المحلية التي تقاتلهم. ومنذ عام 2009 أسفر النزاع عن 36 ألف قتيل ونحو مليوني نازح.

وتمددت أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون، ما استدعى تشكيل تحالف عسكري إقليمي للتصدي للمتمردين.