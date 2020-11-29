شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف استراتيجي بارز بين الجولتين الأوروبية والأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستشهد الاتفاقية التاريخية قيام الجولتين الرئيسيتين للجولف باستكشاف جميع جوانب التعاون والعمل معاً على الفرص التجارية الاستراتيجية بما في ذلك التعاون في حقوق وسائل الإعلام العالمية في مناطق معينة.

وسيأتي هذا من خلال جزء من الاتفاقية التي تنص على حصول الجولة الأمريكية على حصة استثمار أقلية في شركة الجولة الأوروبية للإنتاج والتي تنتج المحتوى وتوزعه دولياً.

ستعمل الجولات أيضًا في شراكة في عدد من المجالات الأخرى بما في ذلك الجدولة العالمية والجوائز وفرص اللعب للعضويات المعنية، سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه المناطق في الوقت المناسب.

أحد عناصر الشراكة هو حقيقة أن مفوض الجولة الأمريكية (PGA) جاي موناهان سيشغل مقعداً في مجلس إدارة الجولة الأوروبية.

وقال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية: «هذه الشراكة هي لحظة تاريخية للعبة الجولف وهي فرصة رائعة لكل من الجولة الأوروبية والجولة الأمريكية (PGA) لاستكشاف طرق للالتقاء معًا في قمة الرياضة والعمل في انسجام تام لصالح لعبة الرجال الاحترافية».

وتابع: «هذا الإعلان هو إضفاء الطابع الرسمي على علاقة عمل أوثق بين الجولتين في السنوات الأخيرة. لقد تم بلورة واحدة في وقت سابق من هذا العام عندما كنت أنا وجاي جزءاً من مجموعة العمل التي تضم ممثلين عن البطولات الأربع الكبرى والجولة الأمريكية للسيدات، وهي مجموعة ساعدت في تشكيل ما تبقى من تقويم الجولف لعام 2020 خلال أوقات غير مسبوقة».

وختم: «شاركنا تحديات العمل خلال عام لم يكن أي منا يتخيله ووجدنا أوجه تآزر محددة في العديد من المجالات في الجولات الخاصة بنا. وقد أعطانا ذلك الزخم للمضي قدمًا معًا والتوصل إلى هذا الإعلان الهام الذي نصدره اليوم».

قال جاي موناهان، مفوض الجولة الأمريكية (PGA):«يسعدنا أن نعلن عن المزيد من التعزيز لشراكتنا مع الجولة الأوروبية، ونتطلع إلى العمل معًا لصالح لعبة الرجال المحترفين ولعشاق الجولف حول العالم».

ومن المؤكد أن هذا الإعلان سيعزز من مكانة بطولة جولة موانئ دبي العالمية وهي الحدث الرابع والأخير في سلسلة رولكس لموسم «السباق إلى دبي» 2020 المعاد تشكيله، ويستضيف ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف في دبي بطولة ختام الموسم كل موسم منذ عام 2009، وتم الإعلان عن حدث إضافي من قبل الجولة الأوروبية مع بطولة «الجولف في دبي» التي تقدمها موانئ دبي العالمية وستقام على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف في الأسبوع السابق لبطولة جولة موانئ دبي العالمية.

