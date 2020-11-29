شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «إمباي» في دبي أوّل منظومة متكاملة للدفع اللا تلامسي برصيد فوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات لخدمات الدفع عن إطلاق تطبيق «إمباي»، أول منظومة عصرية متكاملة للدفع اللا تلامسي مع رصيد فوري. «إمباي» هو مبادرة تم تطويرها ضمن إطار برنامج حكومة الإمارات الذكية، وهو تطبيق لعمليات الدفع الآمن غير النقدي.

ويعتبر «إمباي» أيضاً أول تطبيق في المنطقة يتم تطويره محلياً للدفع اللا تلامسي عبر الهواتف المتحركة وصُمّم خصيصاً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمختلف فئاتهم. ويوفّر للمستخدمين طرق دفع متعدّدة حسب احتياجاتهم. ويشكل منصّة متكاملة لخدمات الدفع للقطاعين الحكومي والخاص من خلال مجموعة واسعة من خدمات الدفع والخدمات المختلفة كتجديد الرخص التجارية لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودفع الفواتير بمختلف أنواعها وطلب الطعام ودفع الرسوم التعليمية والتحويلات المالية الدولية والدفعات الصغيرة بين الأفراد (P2P) وغيرها الكثير. باختصار، يمكنك استخدام إمباي للقيام بالدفعات البسيطة كقهوتك الصباحية والدفع لمركبة الأجرة اليومية والدفع كذلك لتجديد تراخيص الشركات الكبرى. «إمباي» تطبيق واحد لكافة أنواع الدفعات.

تسهيلات ائتمانية فورية

إضافة إلى ذلك، سيوفر «إمباي» أيضاً تسهيلات ائتمانية فورية للأشخاص الذين يحتاجون للتمويل في سداد الدفعات المتنوعة، وذلك دون الحاجة للاتصال بالبنوك والقيام بالإجراءات التقليديّة والمعاملات الورقية التي تستغرق وقتاً طويلاً.

يمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات تحميل التطبيق المتميز مجاناً من متاجر التطبيقات في أجهزة هواتف الأندرويد والآيفون والتسجيل خلال دقيقتين فقط والاستفادة من بطاقة رقمية مدعومة من ماستركارد ضمن التطبيق. سيحدث الجيل الجديد من حلول الدفع عبر الهاتف المتحرك نقلة نوعية في تجربة العملاء من خلال تمكينهم من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة بسيطة وسريعة وذكية وآمنة.

تعقيباً على إطلاق «إمباي»، قال علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إمباي»: «يسعدنا إطلاق إمباي، الطريقة الجديدة لإجراء الدفعات اللا تلامسية والمعاملات المالية بما ينسجم مع رؤية حكومة دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التوجه نحو اقتصاد غير نقدي. إن إطلاق المنصة بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة هو محل اعتزاز ومصدر فخر لنا. حيث يشكل «إمباي» جزءاً من مبادرة حكومة الإمارات الذكية، وإطلاقه يأتي في وقت تحافظ فيه دولة الإمارات على مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي. ومن شأن هذه الخدمة الجديدة أن تسهم في تسريع وتيرة التحول الجاري في الإمارات لتغدو السوق الرقمية الأكثر تطوراً واتصالاً على مستوى العالم».

قيمة مضافة في الدفع اللاتلامسي

وأضاف علي ابراهيم: «يأتي إطلاق إمباي في إطار سياسة اقتصادية دبي الداعمة للتحول الى الاقتصاد الرقمي لكافة القطاعات الاقتصادية وبصورة خاصة في تطوير المعاملات المالية من خلال الدفع اللاتلامسي والذي يعزز من رفع الإنتاجية وتقليل التكلفة وتوفير الوقت إضافة إلى أن التطبيق يعتبر نموذجا خدميا من الحياة الذكية.»

وقال أيضاً: «تعتقد اقتصادية دبي بأن تطبيق إمباي سيكون له قيمة مضافة في التحول الي الدفع اللاتلامسي.

ومن جانبها، قالت منى القصاب، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباي»: «نعرب عن سعادتنا لإطلاق «إمباي» والانضمام إلى الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تقديم الخدمات الرقمية في المنطقة. حيث يطلق «إمباي»، تحت إشراف اقتصادية دبي، العنان للفرص المستقبلية المذهلة ضمن قطاع المعاملات غير النقدية باعتبارها منصة مبتكرة للجميع في هذا السوق الرقمي سريع التحول. ويسعى «إمباي» إلى أن يصبح منظومة الدفع المثلى لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. نحن نضع تجربة ورضا العملاء في أولوية اهتماماتنا من خلال هذا المشروع. وفي ظل التغيرات في أنماط الحياة والتجارة اليومية والنمو المتسارع في تجارة التجزئة عبر الانترنت، من المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال الفترة القادمة في المنطقة».

منصة واحدة

وأضافت القصاب: «يتمثل الهدف من التطبيق في تقديم منصة واحدة للمستخدمين لإجراء دفعاتهم اليومية دون الحاجة لامتلاك تطبيقات متعددة على أجهزتهم المحمولة لتلبية متطلبات الدفع المختلفة. حيث تنفرد إمباي بتجربة استخدام سلسلة لا يقدمها أي مزوّد حلول آخر في المنطقة. إننا ندرك أن هذا النموذج لإجراء الدفع لا يمثل حاجة آنية فحسب إنما سيمهد الطريق لعالم رقمي بالكامل في الفترة المقبلة».

تم تطوير «إمباي» ليكون تطبيقاً سهل الاستخدام لإجراء الدفعات بطريقة آمنة وسريعة وسلسة ومرنة من أي مكان في العالم. حتى أثناء السفر، فإن النظام متعدد الوظائف يضمن للمستخدمين راحة تامة من خلال تبسيط متطلبات معاملاتهم.

وبدوره، قال جيجي جورج كوشي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إمباي»: «إمباي هي المنظومة التي تتنقل معك أينما ذهبت لتلبية متطلبات الدفع الخاصة بك».

وقال جيريش ناندا، مدير منطقة، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: «تتسم هذه المبادرة الجديدة بالمرونة والأمن والراحة، الأمر الذي سيسهم بلا شك في تبسيط حياة السكان في دولة الإمارات. ومع مجموعة شاملة من الخدمات العصرية المتاحة، يشكل تطوير إمباي لحظة فارقة في مسيرة تحول الدولة إلى مجتمع غير نقدي بالكامل. تفخر ماستركارد بدورها في تمكين هذا التطبيق المتميز كونها شريكا للتكنولوجيا موثوقاً به ضمن قطاع المدفوعات في دولة الإمارات بما يعزز مؤهلات الدولة ويرسخ مكانتها رائدا رقميا على الصعيد العالمي».

المزايا

الدفع دون تلامس: سيكون بمقدور مستخدمي «إمباي» الآن إجراء دفعات سلسة لاتلامسية في مختلف أنحاء العالم من خلال تقنيةNFC (على هواتف أندرويد) إضافة إلى إجراء الدفعات باستخدام رمز QR عند أي عملية شراء.

تسهيلات ائتمانيّة فوريّة: تساعد هذه الميزة المستخدمين في الاستفادة من التسهيلات الائتمانيّة الفوريّة دون أي معاملات ورقية في غضون دقائق دون الحاجة لزيارة البنك أو ملء نماذج ورقية طويلة، الأمر الذي يشكل حلاً مهماً في وقت يواجه فيه الكثير من الأشخاص تحديات هائلة في تمويل الرسوم المدرسية لأبنائهم أو دفع رسوم تراخيص أنشطتهم التجارية.

عملية تسجيل سهلة وسريعة: التسجيل على «إمباي» عملية تفاعلية، سهلة وسلسة يمكن إتمامها في أقل من دقيقتين.

خدمات الدفع داخل التطبيق

دفع رسوم تجديد رخصة اقتصادية دبي: يوفّر «إمباي» لأصحاب الأعمال وسيلة سهلة كونه يتيح للمستخدمين دفع رسوم تجديد الرخصة التجاريّة لاقتصادية دبي بشكل فوري ومن أي مكان في العالم دون تكبد عناء التوجه لأي مركز. يمكن لمستخدمي «إمباي» تجديد الرخصة عبر الهاتف المتحرك خلال دقائق من دفع الرسوم.

دفع رسوم الخدمات: يسهّل «إمباي» على المستخدمين دفع فواتير الخدمات العامة في مكان واحد وبطريقة بسيطة، بدلاً من دفع الفواتير الشهرية من خلال منصات ومراكز دفع مختلفة.

دفع رسوم المدرسة: يتيح «إمباي» للمستخدمين إمكانية دفع الرسوم التعليميّة بطريقة سهلة وغير مسبوقة. سيوفر «إمباي» لأولياء الأمور تنبيهات وإخطارات لتسديد الدفعات الخاصّة بالتعليم للمؤسّسات التعليمية المشاركة مما يجعله مفيداً جداً لأولياء الأمور أثناء تنقلهم. ويمنحهم حلاً مثالياً كون التطبيق يشجع على الدفعات اللا تلامسية.

طلب الطعام عبر الإنترنت: يوفر «إمباي» خدمة مميّزة عند طلب الطعام عبر الإنترنت من أفضل المطاعم في الإمارات العربية المتحدة من خلال التطبيق. حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من تشكيلة واسعة من قوائم الأطباق الشرق أوسطية، والآسيوية، والإيطالية، والأوروبية والوجبات السريعة وغيرها الكثير. كما يمكن للمستخدمين أيضاً الاطلاع على قوائم المطاعم مع الصور وقوائم أسعار محدّثة، إلى جانب إمكانية تتبع حالة الطلبات والاستمتاع بالوجبات في أي وقت.

تحويلات مالية دولية: يمكن لمستخدمي «إمباي» إرسال الأموال إلى مختلف أنحاء العالم بكل سهولة من هواتفهم إلى أي حساب بنكي حول العالم على مدار اليوم مما يوفّر عليهم عناء الانتظار في الطوابير الطويلة أو التوجّه إلى مراكز الصرافة. يوفّر التطبيق أيضاً ميزة تعقّب الحوالة وتأكيد الاستلام بما يعطي قيمة إضافيّة إلى خدمة التحويل.

الصفقات والعروض: يوفّر «إمباي» أيضاً صفقات وخصومات مذهلة للمستخدمين عند إجرائهم دفعات الكترونية أو غير تلامسية من خلال التطبيق. كما يمكنهم الاستفادة من أفضل العروض المتوافرة في المطاعم عند إجرائهم عمليات الشراء باستخدام تطبيق «إمباي» مع المحافظة على سلامتهم من خلال الدفع اللا تلامسي.

