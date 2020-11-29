شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون الشطرنج في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ماراثون الشطرنج الذي ينظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن سلسلة فعالياته التي تأتي تزامناً مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الـ 49.

حضر الافتتاح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وجمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد بالاضافة الى المدربين والعاملين في النادي وبعض اللاعبين الكبار.

وأعرب عيسى هلال عن سعادته الكبيرة لتواجده في الحفل الافتتاحي للماراثون الشطرنجي الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويقام في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي يعتبر أكبر ناد للشطرنج في العالم، وأشار خلال كلمته الى أن الجميع شركاء في العمل والعطاء، للحفاظ على ما تحقق خلال الـ 49 عاماً بفضل الإخلاص والانتماء. وختم حديثه بتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة نحو المزيد من الجهد والعمل والعطاء المتجدد من أجل رفعة هذا الوطن ونهضته.

وكان الماراثون انطلق في تمام الساعة السادسة من مساء السبت ويستمر لمدة 49 ساعة دون توقف باعتماد نظام الشطرنج الخاطف ويشارك في الفعالية أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والمدربون ولاعبو النادي على طاولة واحدة مخصصة في قاعة اللعب بالنادي وذلك ضمن البروتوكول المعتمد من مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للشطرنج، في ظل الظروف الراهنة للحد من انتشار جائحة كورونا حيث سيتم تغيير اللاعبين كل ساعة والفصل بينهما بحاجز زجاجي، كما سيتم نقل المباريات بشكل مباشر على قناة النادي على اليوتيوب وصفحة النادي على فيسبوك.