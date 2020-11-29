شكرا لقرائتكم خبر عن 500 % نمو الطلب على الفلل ووحدات التاون هاوس الجاهزة في دبي منذ مايو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، النسخة السابعة من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي. ويتخذ هذا المؤشر من 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس.

وفي أكتوبر 2020، سجلت الدائرة ما مجموعه 3,395 صفقة بيع بقيمة 6.93 مليار درهم، واستحوذ قطاع العقارات على الخارطة على ما نسبته 37.2%، بينما بلغت حصة القطاع الثانوي 62.8%. وبذلك يرتفع إجمالي التعاملات حتى تاريخه إلى 27,815 صفقة بيع، بقيمة 57.43 مليار درهم.

وقالت لطيفة إبراهيم أحمد، مديرة إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نفخر بإصدار هذا المؤشر كل شهر، لوضعه بين أيدي الباحثين والمهتمين بالسوق العقاري من المطورين والمستثمرين، لاسيما أنه يعطي نظرة شاملة وشفافة على حركة السوق عموماً. ومن أهم المعطيات التي يمكن الخروج بها هذا الشهر ظهور بوادر التعافي القوي على السوق، وعودته إلى مساراته الطبيعية في مختلف شرائح الوحدات العقارية، خاصة من خلال الإقبال على الوحدات الفاخرة، وتسجيل النمو المستدام شهرًا تلو الآخر. ويعني هذا في المجمل أن السوق سيدخل العام الجديد بقوة، خاصة إذا أخذنا في الحسبان تنامي زخم الاستعدادات لاستقبال «إكسبو دبي» الذي يترقبه العالم أجمع».

57.4 مليار الصفقات العقارية في 2020

من خلال تسجيل 3,395 صفقة بيع بقيمة 6.93 مليار درهم، يعتبر أكتوبر 2020 شهرًا قويًا آخر للعقارات السكنية في دبي، وبذلك يرتفع إجمالي صفقات المبيعات هذا العام إلى 27,815 بقيمة إجمالية ناهزت 57.43 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات بربرتي فايندر، تم نقل ملكية ما مجموعه 665 فيلا/ تاون هاوس ثانوية أو جاهزة للسكن في الشهر ذاته، أي أعلى بنسبة 7.2% من ثاني أعلى شهر، وهو سبتمبر 2020 الذي شهد 605 معاملات. ويعد هذا الرقم أعلى بنسبة 34% من ثالث أعلى شهر على الإطلاق، وهو يوليو 2020 الذي سجل 496 معاملة. وخلال الأشهر الأربعة الماضية، تم تسجيل أكبر عدد من المعاملات الخاصة بالفلل/ المنازل بشكل ثابت، وسجل كل شهر منها أعلى مستوى على الإطلاق، إلى جانب تجاوز الرقم القياسي في الشهر التالي. وانطلق هذا النمو لصورة متناغمة بعد مايو 2020، وهو الشهر الذي شهد 110 معاملات، لتسجيل نمو منذ ذلك الحين تجاوز 500%.

أسعار جذابة

وقالت لينيت عباد، مديرة الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»: «لقد أصبحت أسعار الفلل ووحدات التاون هاوس في متناول أعداد متزايدة من الراغبين بالاستثمار، ما يجعلها خيارًا جذابًا للغاية لهم. ومنذ ظهور الجائحة، بدأ الكثيرون يقضون المزيد من الوقت في منازلهم، ما أدى إلى ظهور اتجاه جديد، وزيادة الرغبة في اختيار المساحات الخارجية. ولوحظ أيضًا تحول الناس بعيدًا عن مراكز المدن المكتظة، والتوجه إلى الضواحي. وأدى كل هذا إلى ارتفاع غير مسبوق في الإقبال على هذا النوع من الوحدات طوال الأشهر القليلة الماضية».

وظل مؤشر دبي العام مستقراً عند 1.092 نقطة، كما حافظ مؤشر الشقق والفلل/ المنازل في دبي على استقراره بسبب دخول الوحدات ذات الأسعار المعقولة إلى السوق الجاهزة.

وجاءت ند الشبا في الطليعة بين أفضل مناطق الفلل/ تاون هاوس الثانوية (الجاهزة) في أكتوبر 2020 بنسبة (11.8%)، تلتها تاون سكوير (7.8%)، ثم المدينة العالمية (6.7%)، والمرابع العربية (6.4%) و «دبي هيلز استيت» (5.9%). واستحوذت الوحدات المكونة من 4 غرف على 39% من إجمالي عدد الصفقات، بينما بلغت حصة الوحدات المكونة من 3 غرف 34.7%، و 14.8% للوحدات المكونة من 5 غرف.

أفضل 5 مناطق

واعتمادًا على البيانات الخاصة لوكالة «بروبرتي فايندر»، يتبين من خلال اتجاهات البحث أن أفضل خمسة مناطق قصدها المتعاملون للبحث عن الفلل/ المنازل، كانت: «دبي هيلز استيتس» والمرابع العربية ونخلة جميرا و«داماك هيلز» ومدينة محمد بن راشد، كما استخدم هؤلاء كلمات رئيسية، مثل: «محسنة» و«حمام سباحة» و«مفروشة»، كأهم ثلاث كلمات استخدمت في شهر أكتوبر 2020.

وفي شهر أكتوبر عمومًا، تم نقل ملكية 1,013 فيلا/ تاون هاوس في كل من السوق على الخارطة والسوق الثانوي، يضاف إليها 2,031 شقة، منها 1,128 شقة في السوق الثانوي و 903 في السوق على الخارطة.

ومن أبرز التطورات الأخرى التي شهدها شهر أكتوبر، بيع 11 شقة فاخرة في ثلاثة مشاريع في نخلة جميرا وداون تاون دبي بقيمة تزيد على 15 مليون درهم لكل منها، بإجمالي 220.7 مليون درهم. وكانت أغلى شقة في مشروع «ون» على نخلة جميرا بقيمة 30 مليون درهم. وترواحت مساحة جميع هذه الوحدات من 5,000 إلى 15,000 قدم مربعة حيث كانت أكبر مساحة مكونة من 15,000 قدم مربع في «ذا دبليو»، بقيمة 22.73 مليون درهم.