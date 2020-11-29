شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يتوقع تضخم لا يزيد على 1% في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع البنك المركزي الأوروبي مستوى منخفضاً للتضخم في العام المقبل، مستوى يقل عن توقعاته في شهر سبتمبر الماضي، حيث رجح نائب رئيس البنك لويس دي جويندوس ألا يتجاوز نمو الأسعار 1% في 2021.

وقال دي جويندوس في تصريحات صحفية قبل أسبوعين على اللقاء المزمع لصناع القرار لمراجعة المحفزات النقدية أن التضخم سوف يبقى عند مستوياته السلبية حتى نهاية العام الجاري، وكشف عن خفض توقعات التضخم للعام المقبل قائلاً: «بشكل عام، نحن نتوقع أن يبقى معدل التضخم قريباً من 1% في 2021، وأن يرتفع إلى 1.2 أو 1.3% في 2022».

وكان المركزي الأوروبي توقع في سبتمبر الماضي متوسط 1.3% للعامين المقبلين. الجدير بالذكر أن اقتصاد منطقة اليورو عانى في الاسابيع الأخيرة تبعات إغلاق جديد للاقتصاد لمواجهة الموجة الثانية من كوفيد- 19، ومن المتوقع أن ينكمش في الربع الأخير من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي في اجتماعه المزمع عقده في 10 ديسمبر بتمديد وتوسعة برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 1.35 تريلون يورو (1.6 تريلوين دولار)، كما يتوقع أن يوفر المزيد من التمويل طويل الأجل للبنوك.

وقال دي جويندوس أن التوصل إلى إنتاج اللقاح يجلب الأمل بالنسبة للنظرة المستقبلية متوسطة المدى. ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بتحديث توقعاته ربع السنوية للاقتصاد الكلي يوم 10 ديسمبر، والتي يتوقع أن تشمل توقعات النمو والتضخم في 2023.(بلومبيرج)