شكرا لقرائتكم خبر عن ماستركارد وبنك المشرق يطلقان خدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف للشركات الصغيرة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:الخليج

أعلن بنك المشرق وماستركارد عن تعاونهما لإطلاق خدمة Tap On Phone الجديدة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر هذا الابتكار، الذي تم طرحه بدعم من تقنية بوابة الدفع من ماستركارد، جزءاً من خدمة القنوات المتعددة SME in a Box الأشمل التي جرى إطلاقها في وقت سابق من هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد كشفت دراسة أجرتها ماستركارد مؤخراً حول تغير سلوك المستهلكين نحو المدفوعات اللاتلامسية بأن 82% من المتسوقين في دولة الإمارات يفضلون طريقة الدفع اللاتلامسية، وأكد ما يقرب من 64% من المشاركين في الاستطلاع بأن الوباء دفعهم للحدّ من استخدام النقود، بينما أكد 81% بأنهم سيستمرون في استخدام أشكال الدفع الرقمية حتى ما بعد انتهاء الوباء، ما يشير إلى أن هذا التغيير في سلوك المستهلكين سيبقى لفترة طويلة.

تقنية دفع فعالة من حيث التكلفة

لا يزال العديد من صغار التجار المحليين غير قادرين حالياً على قبول المدفوعات الرقمية على الرغم من معايير الأمان والراحة والقيمة العالية التي يمكن أن تقدمها لأعمالهم على مستوى زيادة المبيعات. وعادة ما تكون أنظمة نقاط البيع التقليدية التي يستخدمها كبار التجار مرتفعة التكلفة، وتستغرق الكثير من الوقت لإعدادها والتدريب والتعامل معها بالشكل الصحيح. وتعتبر خدمة Tap On Phone تقنية دفع رقمية بسيطة وفعّالة من حيث التكلفة جرى تطويرها لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما العاملة في صناعة الطعام والشراب والخدمات المشابهة مثل توصيل الطعام وسوق المزارعين.

ويعمل Tap on Phone على تحويل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد إلى أجهزة آمنة لقبول المدفوعات من البطاقات اللاتلامسية ومحافظ الهاتف المحمول وحتى الساعات الذكية - وكلّ ذلك دون فرض أي تكلفة إضافية على شراء المعدات أو إعداد الخدمة. ويمكن للشركات تنزيل تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول والبدء بتقديم الخدمة لعملائها على الفور، من أجل تزويد المستهلكين بتجربة سداد آمنة ومرنة وسلسة وسهلة الاستخدام.

كوفيد- 19 فرض أساليب الدفع الجديدة

وصرّح كارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المدفوعات في بنك المشرق: «فرض تفشي وباء كوفيد-19 ضغوطًا كبيرة على جميع الشركات عبر مختلف الصناعات والمناطق. واضطر العديد من الشركات الصغيرة التي كانت تقبل المدفوعات النقدية فقط للتكيف مع أساليب جديدة من خلال نقل أعمالها إلى الإنترنت وتقديم وسائل حديثة أكثر أماناً وراحة للدفع مثل الحلول اللاتلامسية. وقد كانت خدمات بوابة الدفع من ماستركارد شريكاً موثوقاً للمشرق منذ سنوات، ونحن سعداء بأن مضافرة جهودنا سوف تسهم في إتاحة هذا الحلّ الجديد للآلاف من الشركات الصغيرة في دولة الإمارات».

وقال كيث دوجلاس، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات بوابة الدفع في ماستركارد: «يسهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في 90% من حجم الأعمال في دولة الإمارات، إلا أنه تأثر بشكل كبير بالمناخ الاقتصادي الحالي. وتوفر حلول القنوات المتعددة مثل حلّ SME in a Box، بما فيها خدمة Tap On Phone، عالمًا واسعًا من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة في المنطقة، بما يسمح لها في كثير من الأحيان بالمنافسة مع تجار التجزئة الكبار. ونحن فخورون بإطلاق هذا المنتج بالشراكة مع شريك مبتكر وتقدمي مثل بنك المشرق».

نقاط البيع

جدير بالذكر أن ماستركارد ساهمت في توفير خدمة نقاط البيع للجميع لتمنح تجار التجزئة بمختلف فئاتهم الفرصة لإعادة تعريف تجربة المستهلكين وتلبية احتياجاتهم. ويعيد حلّ Tap On Phone من ماستركارد ابتكار تجربة التسوق ضمن المتجر من خلال توفير خدمات فردية بغاية المرونة، ويؤكد أهمية تجارب الدفع الآمنة والسلسة والسريعة التي توفرها حلول الدفع اللاتلامسية. ويتوفر حلّ Tap On Phone من ماستركارد ضمن 16 سوقاً في أوروبا وآسيا الباسيفيك وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا. ويتم تنفيذ مشاريع تجريبية مع شركاء في كوستاريكا وهونج كونج وبولندا وكازاخستان ورومانيا وكندا وبيلاروسيا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وبلدان أخرى عديدة. ويتيح تحويل الهواتف المحمولة إلى أجهزة لقبول المدفوعات فرصاً هائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تعزيز الوصول وتقليل التكاليف التي يتحملها التجار حول العالم.