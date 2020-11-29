شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يستقبل وفد نادي هابويل تل أبيب الإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بوعز توشاف أحد مالكي نادي هابويل تل أبيب الإسرائيلي وعضو مجلس إدارة النادي، وذلك بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين وفرص الاستثمار، وقدم سعيد حارب شرحًا عن الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي دبي خاصة وجهود مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي وتقديم التسهيلات لدعم مشاركة القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في قطاع الرياضة المزدهر في دبي، وتوفير سبل النجاح للبطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة بما يدعم نشر ثقافة ممارسة الرياضة بجميع أنواعها بين كافة فئات المجتمع سواء على مستوى الرياضة المجتمعية أو تطوير البراعم وصولًا إلى مستوى الاحتراف واستضافة أهم البطولات العالمية.

وعبر توشاف عن سعادته بالتواجد في دبي وتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على حسن الاستقبال والضيافة وقال: «نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا في دبي وزيارة مجلس دبي الرياضي، وسعداء بالترحيب الحار الذي لقيناه هنا في دولة الإمارات التي طالما كانت داعمة لقيم التعايش».

وأضاف توشاف: «بالنسبة لنا فإن اتفاقية السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل هي فرصة عظيمة للعثور على أصدقاء جدد وفتح فرص جديدة للتعاون المشترك في المجال الرياضي، ومن المعلوم أن الرياضة هي أفضل أداة لتعزيز التنمية والسلام، ولتجميع الشعوب على قلب واحد، لذلك سنعمل على تحقيق ذلك من خلال التعاون بين نادينا مع مجلس دبي الرياضي».

جدير بالذكر أن هابويل تل أبيب هو أحد أكبر أندية كرة القدم في إسرائيل، حيث فاز بـ13 لقبا في الدوري و 16 في بطولة الكأس المحلية، وهو أيضًا أول بطل آسيوي، حيث فاز بالنسخة الأولى من بطولة الأندية القارية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بطولة الأندية الأبطال الآسيوية (الآن دوري أبطال آسيا) في عام 1967، كما يشارك منذ عام 1995 في مسابقات أندية أوروبا وحقق انتصارات ضد فرق كبرى مثل تشيلسي وميلانو وهامبورغ وباريس سان جيرمان وبنفيكا ورينجرز وسلتيك.