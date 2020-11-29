محافظ الشرقية: تسجيل 198 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 198 ألف 395 طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء العشوائي بمنظومة التنمية العمرانية، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون من إجمالي 229 ألف و795 ألف مبنى مخالف.

وأوضح أن نسبة التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة بلغت 86.8% من إجمالي مخالفات البناء العشوائي حتى يوم 26 نوفمبر الجاري.

وجه المحافظ، في بيان له اليوم الأحد، المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري لتقنين أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون.

أشار محافظة الشرقية، أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35% داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح للتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.