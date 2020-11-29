أمن الجيزة ينجح في إعادة طفل تائه من أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: نجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الدقي في إعادة طفل (8 سنوات) ضل الطريق إلى أسرته بالجيزة. البداية أثناء قيام القوة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم عثرت على الطفل المشار إليه أثناء تواجده بأحد الشوارع على الفور تم اصطحابه إلى ديوان القسم واتخاذ إجراءات البحث عن أهليته وأمكن التوصل إلى والده "مقيم بمنطقة بولاق الدكرور" وتم تسليمه الطفل مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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