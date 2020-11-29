بينهم حالة وفاة.. ضبط الطفل المتهم بدهس 5 مواطنين بسيارة والده في المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

ضبطت الأجهزة الأمنية في الغربية اليوم الأحد، الطفل المتهم باقتحام محل حلويات بالمحلة بسيارة والده والتسبب في وفاة فتاة وإصابة 4 أشخاص آخرين.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص ومصرع الفتاة "آية سامح"، 21 عاما، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بمحل حلويات بالمحلة.

وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كانت متوقفة في أحد المواقف بمدينة المحلة، وكان الطفل "ضياء" 12 عامًا، يعبث بها ما أدى إلى تشغيلها فجأة واندفاعها نحو المتواجدين أمام أحد المحال التجارية وإصابة 4 أشخاص ووفاة حالة أخرى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لإخطار النيابة العامة.