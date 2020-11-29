3.9 مليار جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 3 مليارات و945 مليونًا و336 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة أفرجت خلال شهر أكتوبر الماضي عن مشمول 12 ألفًا و491 شهادة جمركية وارد نهائي.

وأوضح أن هذه المشمولات تضمنت لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 638 مليونًا و488 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و303 ملايين و175 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و62 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة بقيمة بلغت 4 مليارات و175 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 4 ملايين و385 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى من هذه السلع الاستراتيجية والبضائع العامة: الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، بحسب البيان.