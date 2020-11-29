وزير خارجية بريطانيا يُحذر من موجة كورونا ثالثة في البلاد

قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، إن بريطانيا ستواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذا لم تتبع إجراءات الحجر بشكل تام، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف راب، اليوم الأحد، لمحطة بي بي سي، "إن بريطانيا ستواجه خطر التعرض

لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروسإذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة".

وتابع قائلًا: "موجة ثالثة من الإصابات ستكون في يناير وفبراير.. ثمة خطر

من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح".

وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.