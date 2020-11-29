دومينيك راب: بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من كورونا

أكد وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة.

وأضاف راب في حديث لمحطة (بي.بي.سي) عند سؤاله عن احتمال عودة ظهور "موجة ثالثة" من الحالات في يناير وفبراير "ثمة خطر من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح".

وقال إن حكومته تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض

عزل عام آخر.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، عن قلق المملكة المتحدة إزاء التصعيد القائم في ظل اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران يوم الجمعة الماضي، وفقًا لـ"رويترز".

وقال راب في حوار مع قناة "سكاي نيوز" إن بريطانيا قلقة من الوضع الحالي في إيران والمنطقة، مشددا على ضرورة

خفض التصعيد.

وأشار راب إلى أنه لا يزال ينتظر الاطلاع على كافة الحقائق بشأن اغتيال

فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي، مضيفا:" بودي أن أقول إننا نتمسك بسيادة القانون الإنساني الدولي والمتمثلة بوضوح في عدم استهداف المدنيين".

واغتيل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الذي كان يتولى منصبي نائب وزير الدفاع ورئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع، بضواحي طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وألقت الحكومة الإيرانية المسؤولية على إسرائيل في الاعتداء.

وتم تشييع جثمان العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، داخل مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد الإيرانية.

وأقيمت اليوم مراسم الصلاة على الجثمان في مرقد "فاطمة المعصومة" في مدينة قم.