التشيك تخفف القيود الاحترازية لمواجهة كوفيد-19 بدءا من الخميس المقبل

صرح وزير الصحة التشيكي جان بلاتني اليوم الأحد، بإنه سيتم تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدءا من يوم /الخميس/ القادم.
والاصابات في البلاد يتوافق مع المرحلة الثالثة.
وذكر راديو براغ الدولي أن وزراء التشيك قرروا في اجتماع خاص، لمناقشة مستجدات الجائحة، خفض مرحلة الطوارئ من المرحلة الرابعة إلى الثالثة بعد ثبوت أن حالة الانتشار
ويعني تخفيف الاجراءات الاحترازية إعادة فتح المحال والخدمات التجارية والمطاعم مع وجود أيضًا بعض القيود؛ حيث سيسمح بعمل الحانات والمطاعم حتى الساعة العاشرة مساء.
الأحد.
يذكر أنه سيتم رفع حظر التجوال وسيسمح بفتح المحال والمطاعم يوم
سجلت التشيك 4 آلاف و199 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، في أقل حصيلة خلال السبعة أيام الماضية.
وذكرت وزارة الصحة التشيكية - حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الأحد - أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 129 ألفًا 788 حالة، معظمها تظهر عليها أعراض طفيفة، وأن 6 آلاف و58 حالة توفيت إثر الإصابة بالفيروس منذ شهر مارس الماضي، الغالبية العظمى منها كانت خلال الموجة الثانية من الفيروس.
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