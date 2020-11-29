الكونغو الديمقراطية تُسجل 67 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الكونغو الديمقراطية، 67 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت السلطات الصحية في الكونغو اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 12.608 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 333 وفاة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد للمرة الرابعة على التوالي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الكونغو الديمقراطية حالة الطوارئ

لأول مرة في 25 مارس الماضي بسبب تفشي الفيروس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.