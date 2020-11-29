الاحتلال الإسرائيلي يهدم درجًا يؤدي لأحد أبواب المسجد الأقصى

هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس درجا قرب المقبرة اليوسفية يؤدي إلى باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
المبارك، وأن مسلحين تابعين لبلدية الاحتلال شرعوا بمسح أراضي المقبرة هناك وقاموا بوضع علامات في المكان ولم تعرف أهداف هدم الدرج أو ما يجري في منطقة باب الأسباط.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطين (وفا) اليوم الأحد، بأن جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هدمت الدرج بذريعة إدخال معدات إلى المقبرة اليوسيفية الملاصقة لمقبرة باب الأسباط شمال شرق المسجد الأقصى
أعمدة أسمنتية خاصة بمشروع "تل فريك" تنوي إقامته قرب البلدة القديمة وصولا لجبل الزيتون الذي يطل على المسجد الأقصى.
ومن ناحية أخرى كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أنها ستضع
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فتية من مخيم العروب شمال الخليل، بعد إغلاق البوابة الحديدة على مدخل المخيم ونصبت كمينا لهم.
وعلى صعيد التطورات اندلعت مواجهات على مدخل المخيم، أطلق جنود الاحتلال - خلالها - قنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين.
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