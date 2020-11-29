إندونيسيا تسجل رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بكورونا

سيف اليزيد - اليوم 13:43 خلال إجلاء سكان متضررين من الفيضانات وسط جائحة كورونا عربي ودولي ع+ ع- سجلت إندونيسيا 6267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد في زيادة يومية قياسية في الإصابات بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات به في البلاد إلى 534266 حسبما أظهرت البيانات التي نشرها فريق العمل المكلف بمتابعة تطورات مرض كوفيد-19.

وتمثل هذه ثالث أعلى حصيلة قياسية خلال أسبوع في إندونيسيا.

كما أظهرت البيانات 169 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 16815.

وتشهد إندونيسيا أعلى حصيلة لإصابات ووفيات كورونا في جنوب شرق آسيا. المصدر: وكالات

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