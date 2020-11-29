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شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم انتحاري دموي يقتل 26 عنصر أمن أفغانيا والان مع التفاصيل
الأحد 29 نوفمبر 2020
قتل 26 عنصر أمن أفغانيا، صباح اليوم الأحد، إثر تفجير انتحاري، في هجوم يعد بين الأكثر دموية على مدار الأشهر الماضية.
والتفجير الذي نفذه انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت قاعدة للجيش، وقع في ولاية غزنة، شرقي البلاد، والتي كانت مسرحا لمعارك بين طالبان والقوات الحكومية.
في هذه الأثناء، قال مدير مستشفى غزنة باز محمد همت، في تصريحات صحفية إن المستشفى استقبل 26 جثة و16 مصابا، مشيرا إلى أن جميعهم عناصر أمن.
وهي حصيلة أكدها عضو مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان، أن الانتحاري فجر سيارة مليئة بالمتفجرات في غزنة،.
لكن أريان لم يذكر أية حصيلة لضحايا التفجير.
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