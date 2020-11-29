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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفارة الأمريكية في إريتريا تدعو مواطنيها إلى توخي الحذر بعد وقوع 6 انفجارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت السفارة الأمريكية في العاصمة الإريترية أسمرة بأن 6 انفجارات وقعت بالمدينة الليلة الماضية.
وأوضحت في تحذير أمني على موقعها الإلكتروني أنه "في الساعة العاشرة و13 دقيقة من ليلة أمس هزت ستة انفجارات أسمرة"، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل بشأن الانفجارات.
ونصحت السفارة مواطنيها في إريتريا بمواصلة توخي الحذر وعدم التنقل في البلاد إلا للضرورة.
كما نصحتهم بمتابعة تطورات الأوضاع بشأن الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا. وحثت المواطنين غير المتواجدين في إريتريا على عدم السفر إليها.
وكانت قوات إقليم تيجراي الإثيوبي التي تقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا.
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى حكومة إريتريا أو قوات تيجراي للتعقيب.
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