شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الشيوخ يوجهون التحية للرئيس السيسى ويؤكدون: المجلس عقل الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنه سيتم تقديم تعديل على المادة "1" من مشروع اللائحة، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

فيما وجه النائب الوفدي ياسر الهضيبي التحية والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل قاعة الشيوخ، متمنيا أن يصل مداها إلي مكتبه في قصر الاتحادية، اعترافا بدوره الكبير في نهضة الوطن.

وأضاف الهضيبي في كلمته بالجلسة العامة اليوم، أنه علي الجميع أن يتقدم بالتحية إلي القائد والمعلم ولمن قدم نفسه فداء لشعبه المواطن المصري هذا الرئيس الإنسان لم يقل إنه فعل ولكن الشعب فعل لم يقل إنه أنجز، ولكن الشعب أنجر، لم يطلب من الشعب أن يقف بل طلب من الوزراء أن يقفوا للشعب المصري لتحية ترد بأفضل منها أو بمثلها وعلينا أن نرد التحية للرئيس.

وتقدم الهضيبي بالشكر للشعب المصري العظيم الشعب الذي آمن بالتوحيد قبل ظهور الرسل، وأعلن الهضيبي موافقته علي مشروع اللائحة.

فيما وجه طارق عبد العزيز الشكر للجنة إعداد اللائحة، قائلا: "كان هناك وجهات نظر متعددة، وتم التوافق على صيغة نهائية بعد الحوار المجتمعي".

بدوره قال النائب إيراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ عقل هذة الأمة، متسائلا: لماذا لانستفيد من عقول وأفكار 100 مليون مصري، مقترحا إنشاء لجنة نوعية خاصة باستقبال أفكار واقترحات الشعب المصري، ليكون مجلس الشيوخ هو المنارة لكافة عقول الشعب، مؤكدا موافقته علي مشروع قانون اللائحة من حيث المبدلأ. من جانبه قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن كافة المقترحات والمرئيات التي ترد من كافة الأعضاء ستقوم اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة بدراستها مرة أخري.

وقال النائب محمد طه عليوة، إنه يؤيد التعديلات على اللائحة من حيث المبدأ، لافتا إلي أنها تتوافق مع الدستور وأنها نتيجة لتوافق بين الأحزاب والقوى السياسية.

ونصت المادة الاولي على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون و في هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.