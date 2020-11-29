شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمانية رشا وسيم تؤدي اليمين الدستورية في جلسة الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت النائبة رشا وسيم عبد الرحمن، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وجاء اليمين الدستورية وفقا للمادة (114) من الدستور كالاتي :

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

يشار إلي أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بدأت مناقشة التقرير البرلماني بشأن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أكد الحرص عند إعداد المشروع علي إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

وحسب التقرير البرلماني، فأن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك إلتزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكونه من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.