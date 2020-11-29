ربيع الصقلي يصاب بكورونا

أعلن الممثل ربيع الصقلي، أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مناديا بالالتزام بالحيطة، والحذر من الوباء، الذي لايزال منتشرا.

وكشف الصقلي إصابته، وشقيقته، وصديقته ندى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام، إذ نشر صورة للتحاليل المخبرية، التي أكدت حمل جسمه للفيروس.

وطلب الصقلي من الجمهور الدعاء له، ولشقيقته، ولندى، مشددا على ضرورة مواصلة أخذ الحيطة، والحذر من الجائحة.

وانضم الصقلي إلى قائمة الفنانين، الذين أصيبوا بالفيروس، منهم فاتى جمالي، وهشام الوالي، وعبد الحفيظ الدوزي، وسعيد الناصيري، و الراحلان محمود الإدريسي، ومارسيل بوطبول.