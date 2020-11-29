طقس اليوم الأحد.. نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من السواحل والسهول الأطلسية شمال طانطان، مع احتمال تساقط برد محليا.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 درجات وصفر درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين ناقص درجة واحدة و4 درجات بالريف والأطلس الصغير والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 4 و9 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط والسهول الداخلية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 9 و14 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و17 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح الحرارة العليا ما بين 5 و12 درجات بمرتفعات الريف والأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط والسايس والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطي وسوس، وما بين 17 و22 بالسواحل الجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى الجنوب.