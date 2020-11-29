شكرا لقرائتكم خبر عن 30 قتيلاً جراء استهداف مقر للشرطة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
أكد مسؤولون اليوم الأحد أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من وحدة الحماية الشرطية العامة في إقليم غازني بشرق أفغانستان، وأسفر على مقتل 30 شرطياً. وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أن انتحاريا فجر" سيارة محملة بالمتفجرات" بالقرب من وحدة الحماية الشرطية العامة.
وقال النائب عريف رحماني، ممثل إقليم غازني في البرلمان، للوكالة إن ما لا يقل عن 30 من أفراد الأمن لقوا حتفهم وأصيب 15 أخرون في الهجوم.
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