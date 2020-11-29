شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تشدد القيود البحرية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تتأهب كوريا الشمالية لتشديد القيود على دخول مياهها البحرية للبلاد في إطار خطواتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأحد عن الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية أن السلطات تجهز المزيد من وحدات مكافحة الفيروسات وتتخذ خطوات أقوى "لإزالة العناصر غير المتحضرة وغير الصحية التي يمكن أن تسهم في انتشار الوباء خلال الشتاء"، مشيرة إلى أن تلك الأنباء تأتي بعد يومين من إعلان كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية حظرت الصيد البحري وأعلنت الإغلاق بعدة مناطق من بينها العاصة بيونج يانج.

وتابعت الشبكة أن المسؤولين يصممون إجراءات صارمة لمكافحة الوباء على طول المناطق الحدودية لمنع الفيروس من دخول البلاد، كما تضع السلطات قواعد أكثر صرامة للأنشطة البحرية وما يختص بجمع المواد الملوثة في المياه.

وأكدت كوريا الشمالية عدم تسجيلها أي حالة إصابة بالفيروس على أراضيها وهو ما شكك فيه خبراء خارجيون على نطاق واسع.