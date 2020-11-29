أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأحد، ضبط عشرات الشاحنات المحملة بالمواد "المهربة" ولا سيما الزراعية منها، والتي دخلت البلاد عبر المنافذ والمعابر "غير المسيطر عليها".
ووصف الخفاجي ذلك بأنه، "نقطة تحول لصالح حماية المنتج الوطني"، مشيداً بـ"الجهود التي تقوم بها الاجهزة الامنية من قيادة العمليات المشتركة وهيئة المنافذ الحدودية".
ودعا الى "استمرار هذه العمليات في قواطع اخرى من اجل تجفيف منابع التهريب، سيما انها ستكون رادعاً لكل من يحاول ان يدخل المواد غير المسموح باستيرادها والموفرة محليا"، مؤكداً ان "الوزارة اعدت روزنامة زراعية تشمل المواد الموفرة محليا وتم توزيعها الى كافة الاجهزة الامنية والمنافذ الحدودية والكمارك ودائرتي مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يعلن ضبط عشرات الشاحنات المحملة بالمواد 'المهربة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.