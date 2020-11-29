فريق ازمة الطوارئ برئاسة الاعرجي يتوجه الى ذي قار

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "الفريق الذي شكله امس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن احداث محافظة ذي قار توجه الى المحافظة للمباشرة بمهامه".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الفرق برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي وعضوية كل رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي وقائد عمليات سومر اللواء الركن عماد مجهول صميدع وقائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم عبود واللواء الركن سعد نعيم عبدالله من قيادة العمليات المشتركة".