الأمن العراقي يعتقل 3 دواعش بينهم قيادي في كركوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على 3 إرهابيين في عمليات متفرقة، بينهم مسؤول "الإدارة العسكرية"، في محافظة كركوك.

وذكر بيان صادر عن وكالة الاستخبارات العراقية أن قواتها بمديرية استخبارات كركوك تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة "4 إرهاب" لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية.

ولفت البيان إلى أن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات الأولية معهما بتقديم معلومات لعصابات داعش عن أسماء ومواقع الأجهزة الأمنية وتحركاتها.

وفي بيان آخر منفصل، اعتقلت قوة أمنية، ما يسمى بـ"مسؤول الإدارة العسكرية" لداعش في كركوك، خلال عملية نوعية في المحافظة.

وتعد كركوك فضلا عن محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، مراكز رئيسة لهجمات داعش المتكررة بين الحين والآخر، بسبب طبيعتها الجغرافية ومناطقها الصحراوية الشاسعة التي توفر بيئة آمنة لعناصر التنظيم الإرهابي.

وتصاعدت هجمات داعش منذ مطلع العام الحالي، مستهدفة المدن والقطع العسكرية، باتباع استراتيجية الاشتباك والضرب عن بعد، فيما تنفذ القطعات العسكرية حملات مطاردة وتعقب لفلول التنظيم.