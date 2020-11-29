نقل وزير يوناني إلى المستشفى جراء إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير النقل البحري اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس أنه دخل السبت إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.



وكان السياسي البالغ من العمر 52 عامًا قد أكّد، الثلاثاء، أنّ "نتيجة الفحص الذي خضع له أثبتت إصابته بالفيروس"، لكنّه كان قد أعلن، في بيان، أنّه "يعتزم البقاء في المنزل في الوقت الحالي".

وتشهد اليونان موجة ثانية من الجائحة استدعت فرض إغلاق عامّ، في وقت يُعاني نظامها الصحّي بسبب عدد المرضى الذين تستلزم حالاتهم أجهزة تنفّس اصطناعي.

وأعلنت السلطات، السبت، تسجيل عدد قياسي من الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 121 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيات إلى 2223.

وارتفع عدد الأشخاص في وحدات العناية المركّزة إلى 606.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس السبت إنّ "عطلة عيد الميلاد هذا العام ستكون مختلفة للغاية".