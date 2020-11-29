شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 26683 إصابة جديدة بـ«كورونا» و459 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز أعلنت روسيا، الأحد، تسجيل 26683 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، انخفاضاً عن الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة، وهو 27543.

ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و269316 منذ بداية الجائحة. وأكد المركز المعني بالتعامل مع أزمة فيروس «كورونا» وفاة 459 مريضاً بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 39527.

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