شكرا لقرائتكم خبر عن 350 ألف جنيه لكل لاعب مكافأة البطولة الإفريقية بالأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

سيحصل كل لاعب في فريق الاهلي على مكافأة تبلغ 350 ألف جنيه بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت قطبي الكرة المصرية، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كل من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد، فيما يُعد محمد الشناوي أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق خلال مشوار البطولة بداية من مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي حتى لقاء الزمالك في النهائي الافريقي.

ووجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، وكل عناصر منظومة كرة القدم، بمناسبة التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح القتالية، على مدار المباراة، وأكد أنه كان على ثقة كبيرة في قدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كل عناصر منظومة الفريق على مواصلة المسيرة، وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏

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